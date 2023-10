Dołącz do akcji: Najważniejsze wydarzenia w Tyrolu zimą 2023/24

Na początku lutego 2024 Seefeld po raz kolejny zamieni się w centrum narciarstwa klasycznego, ponieważ będzie gospodarzem jedenastej edycji potrójnej kombinacji norweskiej. Do zdobycia są podwójne punkty dla sportowców rywalizujących w jednym z najlepszych miejsc do uprawiania narciarstwa biegowego w Alpach. Dzięki interesującemu formatowi zawodów, zarówno sportowcy, jak i kibice będą mogli emocjonować się rywalizacją aż do niedzielnego finału. Po zeszłorocznej premierze, zawody kobiet odbędą się również w piątek i sobotę.