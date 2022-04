Dolina Mnikowska. Nieznane miejsce blisko Krakowa

Osobom szukającym ciekawego miejsca na spacer lub jednodniową wycieczkę w okolicach Krakowa z pewnością spodoba się jeden z ukrytych skarbów Dolinek Krakowskich. Dolina Mnikowska - bo o niej mowa - to wąwóz o długości ok. dwóch kilometrów, który położony jest w dolinie Sanki, w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jego głębokość dochodzi do nawet 80 m.