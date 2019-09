Donald Trump ma powody do dumy. Jego hotel uznano za najlepszy na świecie

Donald Trump zbiera skrajne opinie dotyczące swojej działalności politycznej. Jednak nie przekłada się to na jego prywatne biznesy - należący do niego hotel w Nowym Jorku został uznany za najbardziej luksusowy na świecie.

Najlepszy mógł być jednak tylko jeden. Trump International Hotel and Tower w Nowym Jorku zdobył uznanie największej liczby czytelników brytyjskiego magazynu.

"Trump wyraźnie dzieli opinię społeczną, jeśli chodzi o politykę" – powiedział Nick Gibbens, redaktor naczelny "Luxury Lifestyle Magazine", jednocześnie dodając – "ale nie ma co do tego wątpliwości, jest on mistrzem w branży hotelarskiej. Rozumie, na czym polega luksus i zapewnia najlepsze możliwe wrażenia, zwykle przekraczające oczekiwania gości".