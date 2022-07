Dostał mandat w wysokości 500 euro. Nie popełniajcie tego błędu we Włoszech!

Brytyjczyk ukarany

Mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 500 euro (ok. 2,4 tys. zł) za to, że w upalny dzień, kiedy temperatury dochodziły do 40 st. C., chciał się schłodzić w zabytkowej rzymskiej fontannie. Turystę przyłapała policja, kiedy zanurzał stopy w wodzie. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna początkowo nie chciał przyjąć mandatu.