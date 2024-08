Dramatyczne wydarzenia podczas festiwalu. Ponad 20 osób w szpitalach

Poparzeni i ranni na skutek upadku

Śledczy wciąż próbują ustalić, co dokładnie wydarzyło się w ciągu tych kilku minut. Według policji, co najmniej 23 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali - cztery z nich doznały poparzeń, a jedna doznała obrażeń w wyniku upadku.