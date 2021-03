Niemcy. Lipsk – zabytki i atrakcje największego miasta Saksonii

Lipsk znajduje się we wschodnich Niemczech. Jest jednym z największych miast w tym kraju. Słynie z zabytkowej architektury i największego dworca kolejowego w Europie. To też miasto kompozytorów oraz pisarzy. Przekonajmy się, dlaczego warto tu przyjechać choć na weekend.

Planując wyjazd do Niemiec w celach turystycznych, często wybiera się wycieczki do: Berlina, Drezna, Monachium, czy Kolonii. Mniej osób decyduje się na odwiedzenie Lipska. A tu nie brakuje atrakcji przeznaczonych dla miłośników okazałych budowli oraz kultury i sztuki.

Lipsk – podstawowe informacje

Lipsk leży w Saksonii, kraju związkowym graniczącym z Polską i Czechami. Choć to największe miasto tego landu, nie jest jego stolicą. Ta funkcja należy do oddalonego o około 120 km Drezna. Lipsk i Wrocław dzieli zaś prawie 400 km. Można tu dolecieć samolotem albo przyjechać samochodem, autokarem lub pociągiem. Miasto słynie z największego pod względem powierzchni dworca czołowego w Europie.

Lipsk – najważniejsze zabytki

Słynny dworzec główny znajduje się niedaleko serca miasta – rynku, do którego można dojść w około 10 minut. Przy centralnym placu wznosi się budynek Starego Ratusza pełniącego obecnie funkcję Muzeum Historii Miasta. Rynek otaczają renesansowe i barokowe kamieniczki. W jednej z nich – Kamienicy Królewskiej mieszkali: król Polski August II Mocny, Napoleon Bonaparte oraz car Piotr I Wielki.

Będąc w tej okolicy, warto zajść również do handlowo-restauracyjnego Pasażu Mädlera z przeszklonym sklepieniem i secesyjnymi dekoracjami. To właśnie tu mieści się słynna piwnica Auerbacha, która według dramatu "Faust" Johanna Wolfganga von Goethego, była zamieszkiwana przez upadłego anioła – Mefistofelesa. To on założył się z Bogiem o duszę tytułowego doktora Fausta. Obecnie mieści się tu luksusowa restauracja, a nieopodal stoi pomnik autora lektury.

Getty Images Lipsk, Niemcy Źródło: Getty Images

W pobliżu warto również zobaczyć: Starą Wagę, Starą Giełdę oraz dom handlowy Specks Hof. Fani muzeów powinni wstąpić do Muzeum Kawy prezentującego historię aromatycznego napoju. Można tu wziąć udział w degustacji odbywającej się w jednej z najstarszych kawiarni w Europie. Dobrym pomysłem jest także wizyta w Muzeum Zeitgeschichtliches Forum, gdzie w nowoczesny sposób zaprezentowano historię Niemiec po II wojnie światowej. Wstęp jest bezpłatny.

W okolicy znajdują się dwa kościoły: św. Mikołaja oraz św. Tomasza. W tym drugim wiele organowych koncertów dał Johann Sebastian Bach – jeden z najbardziej znanych kompozytorów na świecie. Przez lata był tu kantorem. Obecnie to właśnie tutaj znajdują się jego szczątki.

Getty Images Lipsk, Niemcy Źródło: Getty Images

Lipsk – pozostałe ciekawe atrakcje turystyczne

W centrum Lipska mieszczą się jeszcze inne obiekty warte uwagi, m.in.: Nowy Ratusz przypominający zamek, imponujący gmach i kopuła Federalnego Sądu Administracyjnego oraz nowoczesne budynki Uniwersytetu (miejsca fizycznych studiów kanclerz Angeli Merkel) i drapacza chmur City-Hochhaus z tarasem widokowym. Można też zobaczyć kolorowy mural autorstwa Michaela Fischera nawiązujący do pokojowej rewolucji. Znajduje się on blisko galerii handlowej Höfe am Brühl.

Poza ścisłym centrum łatwo znaleźć miejsca pozwalające na odpoczynek od miejskiego hałasu. Warto udać się, np. do Clara-Zetkin-Park lub nad kanał Karl-Heine-Kanal. Można też odwiedzić Ogród Zoologiczny, który został założony już w XIX w. i posiada m.in. rozbudowane wybiegi dla małp.

Getty Images Lipsk, Niemcy Źródło: Getty Images

Do innych interesujących miejsc w Lipsku należą: mała willa Schillera (autora tekstu "Oda do radości") w dzielnicy Gohlis, pobliski rokokowy pałacyk, prawosławna cerkiew św. Aleksego, baszta Maurycego, Muzeum Sztuk Pięknych, Muzeum Bacha, Panometer z panoramami 360 stopni oraz Muzeum Pamięci Narodowej w "Okrągłym Narożniku" z wystawą Stasi prezentującą działalność służb specjalnych NRD i metody inwigilacji obywateli.

Na koniec przyszła pora na zobaczenie prawdziwego symbolu Lipska – monumentalnego Pomnika Bitwy Narodów. Ma on 91 m wysokości, co czyni go najwyższą budowlą pomnikową w Europie. Upamiętnia on "bitwę narodów", w której w 1813 r. wzięły udział francuskie wojska dowodzone przez Napoleona Bonaparte oraz wojska koalicji antyfrancuskiej złożone z żołnierzy Austrii, Prus, Rosji i Szwecji.

Lipsk – miasto dla każdego

Wizyta w Lipsku to świetna okazja do spróbowania niemieckiej kuchni. Oprócz typowych dań, składających się z wieprzowiny i ziemniaków, warto skosztować saksońskich deserów. Należą do nich: Quarkkäulchen – płaskie placuszki składające się zwykle z twarogu i ziemniaków oraz Eierschecke – trzywarstwowe ciasto z serem i budyniem.

Lipsk to ważny ośrodek przemysłowy i handlowy. To właśnie tu znajdują się jedne z fabryk BMW i Porsche. Miasto słynie też z organizacji od XV w. międzynarodowych targów. Można tu również spotkać wielu studentów z całego świata, którzy chętnie przyjeżdżają w ramach programu Erasmus.

Wyjazd do Lipska to dobry pomysł na weekend. Choć nie jest to typowo turystyczne miasto, oferuje wiele atrakcji. Niektórzy nazywają go nawet "nowym Berlinem". I choć to określenie jest może trochę przesadzone, miasto z pewnością tętni życiem.

