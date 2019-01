Dyrektor galerii sztuki we Florencji apeluje do Niemiec: "zwróćcie zrabowany obraz"

Dyrektor Galerii Uffizi we Florencji Eike Schmidt zaapelował do Niemiec o zwrot wartościowego obrazu, skradzionego przez nazistów w czasie II wojny światowej. Schmidt, który jest Niemcem, wyjaśnił, że oddanie zrabowanego dzieła jest "moralnym obowiązkiem" jego rodaków.

Płótno znajdowało się w zbiorach Palazzo Pitti od 1824 r. W 1940 r., w czasie ewakuacji pałacu, obraz został przeniesiony do jednej z willi w Toskanii, a potem z powrotem do posiadłości we Florencji. Wywieźli go stamtąd wraz z innymi dziełami niemieccy żołnierze.