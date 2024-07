Działo się w nocy. Turyści ewakuowani z włoskiego ośrodka

- Do Bari mamy bardzo dużo tanich lotów z Polski. Lata tam zarówno Ryanair, jak i Wizz Air. Mało tego, w tym roku mamy jeszcze jedno połączenie do Apulii - do Brindisi, które znajduje się ok. godziny drogi pociągiem od Bari. A dolecimy tam z Gdańska i Wrocławia - powiedziała w jednym z odcinków programu "Newsroom WP" Iwona Kołczańska, dziennikarka WP Turystyka.