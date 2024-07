Problemy na Santorini. Ostrzeżenia dla turystów i mieszkańców

Jak podkreśla "The Sun" innym poważnym problemem na Santorini może w najbliższym czasie być niedobór wody. Nie jest to jedyna grecka wyspa, którą może dotknąć taki kryzys. W ubiegłym miesiącu sytuacja nadzwyczajna została wprowadzona na wyspie Leros. Wówczas, w związku z deficytem wody, lokalne władze zaapelowały do mieszkańców, aby ograniczyć do minimum mycie samochodów, podlewanie roślin czy polewanie wodą podwórek i ulic w celu chłodzenia.