Narażają dzieci przez swoje ambicje. "Obserwuję nasilający się trend"

Dzieci na szlakach

O problem, na który uwagę zwrócił naczelnik TOPR, zapytaliśmy także doświadczonych przewodników górskich. - Zdarzają się sytuacje, że rodzice, chcąc zrealizować swoje plany, zabierają w wyższe partie dzieci, często nie dopasowując trasy do ich możliwości. Czasem nawet nie sprawdzają prognoz pogody - przyznał w rozmowie z WP Tomasz Zając. - Głównie spowodowane jest to ambicjami rodziców, którzy chcą zrealizować wyznaczone sobie cele, albo po prostu przeceniają możliwości swoich dzieci, a te są bardzo trudne do ocenianie. Dziecko może mieć czasem po prostu gorszy dzień - dodał Zając.