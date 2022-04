Dziennikarka zaskoczona pozycją z menu WARS. Uważa, że powinna mieć inną nazwę

"WARS to nazwa firmy - od Warszawy, polskiej stolicy. Wars to także akronim pełnej nazwy Wagony Restauracyjne i Sypialne", "Wars to skrót od nazwy Wagony Restauracyjne i Sypialne", "Nazwa nie ma nic wspólnego z wojną. WARS to akronim oznaczający Wagony Restauracyjne i Sypialne.To nazwa firmy obsługującej wagony restauracyjne w polskich pociągach" - czytamy w kolejnych komentarzach, których pod wpisem jest ponad 1 tys.