Dziś mieszkania są tam najdroższe na świecie. W jakich warunkach żyło się w XIX w. na Manhattanie?

W latach 80. XIX wieku z powodu fali emigracji liczba mieszkańców Nowego Jorku wzrosła o jedną czwartą, a Dolny Manhattan stał się najgęściej zaludnionym miejscem na świecie. Lokatorzy czynszowych kamienic żyli w fatalnych warunkach. Wszechobecny brud, wszy i choroby były najmniejszym z ich problemów…



Jak żyje ta druga połowa

Jak rozwiązać problem miasta

Sam również imigrant (do Nowego Jorku sprowadził się z Danii w 1870 r.) przez kilka lat, zanim zajął się dziennikarstwem, klepał biedę jako cieśla i na własnej skórze przekonał się, w jakiej nędzy żyje "ta druga połowa". To on jako pierwszy nagłośnił problem, publikując serię artykułów w lokalnej prasie.

W 1890 r. wydał fotograficzny reportaż "How the Other Half Lives. Studies among the Tenements of New York". Zawarte w nim zdjęcia szokują do dziś. Podobnie jak towarzyszące im relacje. Riis donosił na przykład, że: "Z czterdziestu ośmiu chłopców [których przepytałem] dwudziestu nigdy nie widziało Mostu Brooklińskiego, choć znajduje się on zaledwie pięć minut drogi spacerem stąd, zaledwie trzech było w Central Parku, piętnastu zaznało radości jazdy wozem konnym. Ich domeną jest ulica z beczkami popiołu i brudem oraz rzeka, którą zamiast wody spływa błoto.