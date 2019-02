E-papieros wybuchł w samolocie. Pasażerowie przeżyli chwile grozy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas lotu z Nowego Jorku do Houston. Na półce na bagaże zapalił się e-papieros. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda, a sytuacja została opanowana.

Pasażerowie przebywający na pokładzie samolotu należącego do linii lotniczej SkyWest nagrali niebezpiecznie zdarzenie i opublikowali w mediach społecznościowych. Na filmiku wyraźnie widać, że z półki bagażowej unosi się dym, pojawiły się tez płomienie. To właśnie e-papieros, który wybuchł, przyczynił się do pożaru.