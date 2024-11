Egzotyczny raj w europejskiej cenie. Turkusowa woda i 30 st. C w listopadzie

Wyspy Zielonego Przylądka - turystyczny raj

Archipelag znajduje się na Oceanie Atlantyckim, 450 km na zachód od afrykańskiego wybrzeża. Średnia temperatura w grudniu to 27 st. C. Najchłodniej jest w lutym – średnio 23 st. C, a najcieplej od czerwca do listopada – średnio 30 st. C.