Ekopodróże. Jak zostawiać mniejszy ślad węglowy?

Dla zobrazowania warto wiedzieć, że przeciętny Polak emituje około ośmiu, dziewięciu ton CO2 rocznie. Lot międzykontynentalny w obie strony to aż tona CO2, co odpowiada 1,5 miesiąca naszego życia. Transport lotniczy emituje około miliarda ton CO2 rocznie. Jak podaje portal naukaoklimacie.pl to mniej więcej tyle, co czwarta co do wielkości gospodarka świata, czyli Niemcy.