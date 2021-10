Ekspert nie ma wątpliwości. "Będziemy jeździć coraz częściej i coraz dalej"

Testy? Jestem zaszczepiony, więc z mojej perspektywy podróżowanie przebiega praktycznie tak jak zawsze. Owszem, muszę pokazać przy odprawie certyfikat szczepienia, ale co to za problem? I tak pracownik linii sprawdza mój dowód albo paszport, dokładam więc tylko kolejny dokument. Co do formularzy – trzeba sobie zarezerwować kilkanaście minut, by je wypełnić online. To też nie jest aż taka nowość, jak mogłoby się wydawać. Karty pasażera były wymagane przez niektóre państwa na długo przed wybuchem pandemii, zestaw pytań był trochę inny i wypełniało się je na pokładzie samolotu, ale później już także przez internet. Wcześniej o tym nikt nie mówił, teraz mówi się dużo, dlatego część osób sądzi, że podróżowanie zmieniło się w porównaniu do okresu sprzed pandemii.