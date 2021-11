"Ekspres ananasowy" w Kanadzie. Zjawisko rujnuje mieszkańcom życie

Winny jest tzw. ekspres ananasowy

Za ulewne deszcze w Kanadzie odpowiedzialne jest zjawisko atmosferyczne zwane przez meteorologów ekspresem ananasowym lub rzeką atmosferyczną. Jest to nasycony wilgocią prąd powietrza, który występuje ok. 1,5 km nad ziemią i ciągnie się od Hawajów, w kierunku wschodnim, aż do zachodniej części Stanów Zjednoczonych i Kanady.