Problemy na lotnisku w Krakowie. Samoloty przekierowano do Katowic

Jak poinformowano - do godziny 6 rano 17 listopada - z Krakowa do Katowic przekierowano siedem rejsów. To połączenia linii Ryanair z Dublina, Londynu-Stansted, Rzymu-Ciampino, Manchesteru, Edynburga i Billund, a także połączenie linii KLM z Amsterdamu.