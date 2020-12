Ekstremalne warunki w górach. Halny nie odpuszcza

W Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki. W dalszym ciągu wieje silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, a w wyższych partiach utrudnia poruszanie się w terenie - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego z 29 grudnia. "W dniu dzisiejszym odradzamy wyjścia w góry" - ostrzegają władze TPN.

Halny w Tatrach - drzewa na szlaku nad Morskie Oko

W ciągu ostatniej doby najsilniejsze podmuchy halnego w Tatrach osiągały prędkość w porywach do 155 km na godzinę. Na szlakach w wielu miejscach mogą leżeć powalone drzewa, które są sukcesywnie usuwane. Niedostępna z tego powodu jest m.in. Droga pod Reglami na odcinku Dolina Małej Łąki - Dolina Kościeliska. Wczoraj wiatr powalił drzewa na trasie do Morskiego Oka. "Wstrzymaliśmy sprzedaż biletów, nie kursują wozy konne. Nadal intensywnie wieje, jest bardzo niebezpiecznie. Służby pracują nad udrożnieniem drogi" - poinformował TPN.

Halny w Tatrach - "Gdzie można iść? Nigdzie"

We wtorek rano halny w Tatrach nieco osłabł i w górach zaczął intensywnie padać śnieg. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do minus 6 stopni i leży tam 15 cm śniegu, a porywy wiatru osiągają prędkość do 100 km na godzinę. W Tatrach panuje śnieżna zamieć - powiedziała PAP dyżurna wysokogórskiego obserwatorium meteorologicznego IMGW.