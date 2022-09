Elżbieta królowa Szkotów. Ostatnia podróż wielkiej władczyni

Sentyment do Szkocji królowa wyssała z mlekiem matki, która z dumą określała się prawdziwą Szkotką. Królowa Matka pochodziła z rodu Bowes-Lyon, którego siedzibą jest szkocki zamek Glamis. Być może w genach miłość do górzystego kraju, a w szczególności zamku Balmoral, w którym zmarła, przekazała jej też w genach prababka - królowa Wiktoria - która otrzymała go w prezencie od ukochanego męża księcia Alberta i w którym spędzała długie miesiące żałoby po małżonku.