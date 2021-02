Emeryt w podróży przez ocean. 70-latek pobił rekord świata

Co Brytyjczyk powiedział w rozmowie z mediami, kiedy dotarł do celu? Przyznał, że choć wiosłowanie było nudne, czuje dumę, ponieważ udziałem w wyścigu zbierał fundusze na cele charytatywne, a konkretnie na walkę z Alzheimerem. Wzruszył go również widok żony, która czekała na niego na wybrzeżu karaibskiej wyspy.