Energylandia już otwarta. W tym roku pojawi się kilka nowości

Największy park rozrywki w Polsce znów działa

Bez wątpienia w Energylandii jest co robić - nawet, gdy pogoda nie jest idealna. To prawdziwe centrum rozrywki - zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Na terenie parku dostępne są nie tylko liczne rollercoastery (na ten moment to 17 kolejek górskich), ale również salony gier, kawiarnie, restauracje czy place zabaw. Atrakcji z roku na rok przybywa, więc każda kolejna wizyta jest inna. Co więcej, osiem godzin to czasami za mało, aby wszystkie je odwiedzić.