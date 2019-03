Erotyczny hotel w samym sercu Paryża. Le Pigalle zaskakuje wnętrzem

Pigalle to jedna z najsłynniejszych na świecie "dzielnic czerwonych latarni". Znajduje się w Paryżu i pod osłoną nocy rozbłyska światłem neonów reklamujących sex shopy, burdele oraz kluby go-go. A w samym jej sercu leży niezwykły hotel.

Do jego środka udał się jeden z dziennikarzy gazety "The Independent". Patrząc na okolicę wydawałoby się, że nie można się wiele spodziewać po wystroju, to jednak wnętrze hotelu Le Pigalle jest zaskakujące.