Europejska wyspa hitem wśród turystów z Polski. Sprawdziłam, dlaczego i nie mam pytań

Z dołu i z góry

Jednym z obowiązkowych punktów planu zwiedzania Madery powinien być zachwycający ogród botaniczny Monte Palace rozciągający się na imponującej powierzchni 70 tys. metrów kwadratowych. Piękne widoki, idealne miejsca na pamiątkowe zdjęcia, rośliny, kwiaty z całego świata, łabędzie i flamingi - przez chwilę naprawdę możemy znaleźć się w raju! Za bilet do ogrodu zapłacimy 15 euro. Do tego kosztu lepiej doliczyć bilet na... kolejkę linową. To nie tylko środek transportu do wysoko położonego ogrodu, ale niezapomniane przeżycie. Niech was nie zniechęca ogonek ludzi czekających na wagonik ciągnący się nawet na ulicy. Oczekiwanie może być uciążliwe, bo trwa ok. 30 minut, a gdy tylko znajdziemy się nad dachami Funchal, od razu o nim zapominamy. Przejazd kolejką trwa około kwadransa i jest to wspaniała okazja do podziwiania panoramy wyspy. Bilet na przejazd w obie strony to 18 euro.