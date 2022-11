Fenomen polskiego wypieku. "Niemal każdy kto ma zęby, 11 listopada zje przynajmniej jednego rogala"

Żeby wypiekać rogale świętomarcińskie piekarnia czy cukiernia musi uzyskać od Cechu Cukierników i Piekarzy specjalny certyfikat, który jest ważny przez trzy lata. Zwyczajowo taki dokument ma około 100 zakładów z Wielkopolski i to one przygotowują oryginalne wypieki. Opis rogala jest bardzo szczegółowy i jasno określa z jakich surowców i w jakich proporcjach rogal musi być wykonany. Kupując certyfikowane rogale, bez względu na to, kto je przygotował, mamy pewność, że będą do siebie podobne i będą spełniały wszystkie wytyczne. Oczywiście zawsze jest pewna dowolność np. jeśli chodzi o wybór bakalii, więc każdy poznaniak ma swoje ulubione rogale z konkretnej cukierni i jest gotów stać nawet w długiej kolejce, by zdobyć właśnie te konkretne. Jeśli jednak przyjeżdżamy do Wielkopolski specjalnie na to święto, możemy bez obaw udać się do dowolnego miejsca, które zajmuje się wypiekiem lub sprzedażą rogali. Ja oczywiście polecam wizytę w naszym muzeum, jeśli ktoś nie ma nawet czasu na zwiedzanie, to choćby po to, by skosztować naszych rogali.