Ferie 2021. Czy można jechać na kulig?

Ze względu na pandemię i narodową kwarantannę z tym ważnym dla Polaków pytaniem zwróciliśmy się do Centrum Informacyjnego Rządu, które przekierowało nas do Ministerstwa Zdrowia. Tam zaś usłyszeliśmy, żeby skontaktować się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Paragraf, o którym mowa dotyczy zakazu organizowania zgromadzeń. W spotkaniach może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób, które są zobowiązane do zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu między sobą i zakrywania ust oraz nosa. Szczegółowe regulacje można przeczytać w opublikowanym rozporządzeniu. Nie znajdziemy w nim jednak konkretnych informacji na temat kuligów. Nic więc dziwnego, że ich organizatorzy miewają wątpliwości, co do interpretacji obowiązujących przepisów. Jedni na tę chwilę wstrzymują się z organizacją kuligów, inni nadal na nie zapraszają.