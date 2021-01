Ferie 2021. Czy można jeździć na sankach na stoku narciarskim?

To pytanie zadaje sobie coraz więcej Polaków. Bo choć stoki narciarskie do 17 stycznia są nieczynne, to jakimś cudem są pełne amatorów białego szaleństwa. Tylko 6 stycznia w Koszałkowie-Wieżycy na Pomorzu można było spotkać całe rodziny i grupy znajomych zjeżdżające na sankach czy jabłuszkach. Czy to dozwolone?

Jazda na sankach czy jabłuszkach daje dzieciom mnóstwo frajdy Źródło: WP