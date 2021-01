Ferie 2021. Połamane sanki i jabłuszka na stokach. "Nie róbcie u nas cmentarzyska plastiku"

Apel schroniska - nie chcą cmentarzyska plastiku na przełęczy

Na Przełęczy Trzech Dolin w Górach Suchych (to część Gór Kamiennych w Sudetach Środkowych) również pojawiają się dzieci z sankami. Tutaj problem jest jednak innej natury – część rodziców zapomina o starej górskiej zasadzie, według której śmieci należy zabierać ze sobą na dół. Schronisko PTTK Andrzejówka wystosowało apel do ludzi pozostawiających na przełęczy uszkodzone sanki i jabłuszka.

"Kochamy naszą przełęcz i cieszymy się niespodziewanie dużą ilością gości" – czytamy we wpisie schroniska na Facebooku. "Apelujemy, zabierajcie swoje śmieci, w szczególności połamane sanki, ze sobą. Nie róbcie u nas cmentarzyska plastiku, połamanych rurek i drewna. To, że leżą na ładnej kupce nie oznacza, że ktoś się nimi zajmie. Tzn. my się zajmiemy i w końcu posprzątamy. Ale bądźmy odpowiedzialni za to piękne miejsce wszyscy".