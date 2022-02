Ferie 2022 w Zakopanem. Ile musi wydać czteroosobowa rodzina?

Zakopane - atrakcje poza nartami

Zakopane to jednak nie tylko białe szaleństwo. Cztery dni nasza czteroosobowa rodzina spędza na nartach, ale przez trzy dni korzysta z innych atrakcji stolicy Tatr, których jest wiele. Obowiązkowy punkt to dla większości wizyta w termach. Bilet na 2,5 godz. do strefy zabawy w termach "Bania" w Białce Tatrzańskiej to wydatek odpowiednio 79 zł (normalny) lub 59 zł (ulgowy). Dzieci do 104 cm płacą jedynie 1 zł. Koszt dla czteroosobowej rodziny to 218 zł. Za czterogodzinny bilet rodzinny (2+2) w Termach Chochołowskich wydamy 225 zł.