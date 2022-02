Ferie w Tatrach. Droga do Morskiego Oka ponownie otwarta

Morskie Oko to najbardziej popularny kierunek wśród turystów odwiedzających Tatry. Tylko w ubiegłym roku tym szlakiem wędrowało ponad 1 mln 78 tys. turystów. Ze względu na zagrożenie lawinowe droga prowadząca z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka była zamknięta dla ruchu turystycznego od 3 lutego. To samo dotyczyło szlaków do Doliny Pięciu Stawów Polskich, Doliny Roztoki i odcinka niebieskiego szlaku z Palenicy Białczańskiej do Rusinowej Polany