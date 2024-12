Ferie w Tropikach w Binkowski Resort !

Kiedy dzieci się bawią, rodzice odpoczywają

Jeśli planujesz ferie z dziećmi, to nie musisz się martwić o ich nudę! Dzieci GRATIS przy pobycie na min. 5 nocy* (dla dwojga dzieci do lat 8), a program animacji i atrakcji zapewni im niezapomniane wspomnienia. Nasza nowa bawialnia z Małpim Gajem, oraz kinem dla dzieci to tylko początek atrakcji dla najmłodszych. Organizujemy warsztaty z rysowania, które rozweselą każde dziecko, oraz unikalne zajęcia, takie jak joga z kotkami – relaksujące chwile w towarzystwie naszych futrzastych przyjaciół ze schroniska.