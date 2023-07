Festiwal muzyczny w stylowym otoczeniu. Gwiazdy pojawią się na Lubelszczyźnie

Lato to nie tylko czas wypoczynku, ale również wielu ciekawych festiwali muzycznych. Dopiero co zakończył się niezwykle popularny Open’er Festival, trwa Męskie Granie, a już niedługo kolejne wydarzenie muzyczne, które odbędzie się Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Kazimiernikejszyn, bo o nim mowa, z roku na rok zyskuje coraz większą popularność i to nie tylko wśród miłośników muzyki.