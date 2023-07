Polska perełka przeżywa oblężenie. Powód jest jeden

- To zasługa Igrzysk Europejskich oraz Europejskiego Festiwalu Biegowego - przyznaje Daniel Lisak, dyrektor biura Krynickiej Organizacji Turystycznej, cytowany przez "Gazetę Krakowską". - Byli to głównie zawodnicy takich dyscyplin sportowych jak judo, taekwondo, rowerów ekstremalnych oraz miłośników biegania. Z nimi przyjechali do Krynicy jednak również ich sztaby szkoleniowe, a także kibice i sympatycy oraz ich rodziny również z dziećmi. Obłożenie było zadowalające - podkreśla.