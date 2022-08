Niedoceniana atrakcja w Polsce. Niezwykły cud natury

Na miejsce można udać się samochodem, bowiem ok. 100 m od wejścia do wąwozu Korzeniowy Dół znajduje się parking. Jest on płatny - 5 zł za godzinę. Można też z Kazimierza Dolnego zrobić sobie spacer - wówczas trzeba zarezerwować ok. pół godzinny w jedną stronę.