Festiwal Pol'and'Rock już 1 sierpnia. Policja: to impreza podwyższonego ryzyka

Koncerty na Pol'and'Rock są imprezą "podwyższonego ryzyka"? Takiego zdania jest Policja. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która jest organizatorem imprezy, nie zgadza się z tym. – To utrudnianie działania festiwalu – twierdzi w oświadczeniu.

"Mamy dziś do czynienia z taką oto sytuacją – administracja państwowa, poprzez jedną ze swoich spółek, blokuje pociągi dla uczestników Festiwalu. Następnie szef tejże administracji obiecuje, że dla zapewnienia bezpieczeństwa te pociągi jednak pojadą (przy czym do dziś nie ma rozkładów ani żadnych szczegółowych informacji na ich temat). To jednak nie przeszkadza innemu organowi administracji – Policji – opiniować, że przez brak pociągów impreza jest niebezpieczna. Naszym zdaniem brak w tej sekwencji zdarzeń elementarnej logiki" – pisze w oświadczeniu WOŚP.