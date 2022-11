Fiatem 126p chce przejechać Amerykę Południową. "Tam, gdzie mnie dowiezie, tam dojadę"

- W drodze na południe głównie będę jechał przez Chile, wracając bardziej skupię się na Argentynie, od czasu do czasu robiąc też takie krótkie wypady do Chile i dalej z powrotem do Argentyny. Zmierzam przejechać przez Boliwię, dotrzeć do La Paz, stamtąd pojechać do Peru, aż do Limy, gdzie nastąpi przerwa - i tam zakończy się pierwszy etap tej południowoamerykańskiej podróży - tłumaczy w rozmowie z PAP.