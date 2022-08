Fjaka – zwolnić na godzinkę, dwie i odpocząć od upału…

Znawcy zgadzają się przynajmniej co do jednego – fjaka to stan umysłu. Wielu myli ją z lenistwem. Ale nie ma ona z nim nic wspólnego. Ani ze zmęczeniem. Fjaka to wypoczynek. Połączmy słońce, morze i popołudniowy upał, a otrzymamy idealne warunki do solidnej fjaki. A więc, czym właściwie jest fjaka i jak ją (roz)poznać?