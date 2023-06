Flamenco, wino i ulice, w których da się zatracić. Oto Sewilla

Duch Hiszpanii

Robiąc sondę o tym, z czym kojarzy się Hiszpania, ludzie na całym świecie odpowiedzą: słońce, flamenco, byk, wino. Sewilla ma to szczęście, że posiada wszystkie hiszpańskie atuty i to skupione w wygodnej do przejścia pieszo przestrzeni. Zacznijmy od tego, że docierając na miejsce samolotem (co zdecydowanie rekomenduję), za zaledwie 4 euro dotrzemy przyspieszoną linią EA do ścisłego centrum miasta (odległość to ok. 10 km). Bilety można kupić u kierowcy (można płacić kartą).