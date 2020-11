Floryda. Olbrzymi aligator spacerował po polu golfowym

"Tak, on jest prawdziwy" - zapewnia Stolting. Wiele osób było wręcz oszołomionych jego niecodziennym rozmiarem. Jak podaje portal tampabay.com, golfista nie wezwał policji ani pracowników organizacji Florida Fish and WIldlife Conversation Commission, zajmującej się dzikimi zwierzętami. Pozwolił gadowi po prostu wejść do wody.

"Obejrzałam to jakieś 8 razy, żeby upewnić się, że to prawda. Myślałam, że to scena z filmu Crawl. Ten aligator jest ogromny! Nie mogę sobie wyobrazić, co bym zrobiła, gdybym coś takiego zobaczyła" - dziwi się internautka w komentarzu pod udostępnionym postem na Facebooku.