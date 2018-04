Foki znalezione na plażach. Dochodzą do siebie w szpitalu w Helu

Foczy szpital w Helu pęka w szwach. Przez ostatnie 2 dni trafili tam czterej nowi pacjenci. Wszyscy otrzymali imiona od miejsca ich znalezienia.

Do Stacji Morskiej w Helu w tym tygodniu trafiło kilku nowych pacjentów. Najbardziej intensywnym dniem była środa, kiedy to do tzw. foczego szpitala przywieziono aż 3 młode foki. "Już rano otrzymaliśmy informację o małej foce w stoczni remontowej Nauta w Gdyni. Następne dwa zgłoszenia nadeszły w godzinach popołudniowych, kiedy to dwie foki zostały zauważone w Orłowie oraz Oksywiu" czytamy na facebookowym profilu fokarium.