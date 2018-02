Funkcjonalna estetyka – bagaże i akcesoria na udaną podróż

Choć do sezonu urlopowego daleko, mamy kilka patentów, jak odrobinę przybliżyć myśli do lata. Wiesz już, gdzie jedziesz na wakacje i na jak długo? Zastanów się, który typ bagażu odpowiada ci najbardziej.

Nie warto kupować walizek i toreb podróżnych na ostatnią chwilę (123RF.COM)

Pakuj się! Najchętniej wybierane walizki Znaleźliśmy kilka pakownych, niedużych walizek na kółkach w dobrych cenach. To pomysł na inspirujący do podróży prezent i dobra inwestycja. Największą popularnością cieszą się obecnie twarde walizki na kółkach w rozmiarze średnim i małym. Małe walizki można zestawić z większymi, jeśli czeka nas rodzinna podróż, a jeśli wyjeżdżamy tylko na weekend, na przykład do SPA, wystarczy jeden niewielki bagaż.

Ważne kryterium doboru bagażu to waga. Najtrwalsze walizki z policarbonu bywają zbyt ciężkie np. dla drobnej osoby. Tekstylne modele walizek składają się z solidnego stelażu obleczonego w materiał. Są lekkie, zwrotne i bardzo chętnie wybierają je podróżni.

Walizki dla konesera podróży – najlepsze zestawy Często w ofercie producentów i sprzedawców mamy pełne komplety walizek. Masz już first minute do Turcji? Czas zaplanować bagaż. Choć z największej walizki korzystamy najrzadziej, to przy podróżach lotniczych jest niezastąpiona, bo mieści wiele ważnych dla rodziny akcesoriów. Czy wiesz, dlaczego nie warto wybierać czarnych walizek? Wśród ogromnej ilości innych bagaży zleje się z pozostałymi torbami w bagażniku czy na lotnisku.

Nie tylko walizki i torby – zwróć uwagę na dobre kosmetyczki Solidna, spora kosmetyczka zmieści nie tylko niezbędne akcesoria kosmetyczne, ale może posłużyć za "bagaż higieniczny" z małym ręcznikiem i bielizną. Wiele walizek ma wewnętrzne przegródki, ale duża, pakowna kosmetyczka pozwoli nam dodatkowo zagospodarować miejsce w bagażu.

Kiedy torba jest lepsza od walizki? Czasami torba podróżna bywa praktyczniejsza od popularnych walizek na kółkach. Ma mniejsze gabaryty i idealnie mieści kilka drobiazgów na weekend. Najczęściej jest znacznie lżejsza, choć w sporym stopniu zależy to od materiału, z jakiego została wykonana. Mała walizka lub taka torba są najlepsze na krótkie wypady. To sposób na to, aby o niczym nie zapomnieć i móc wygodnie przemieszczać się z bagażem w miejscu, gdzie nie sprawdzi się walizka z kółkami, jest foremna torba podróżna i plecak na plecach. To duet idealny.

Kiedyś takie torby straszyły brzydotą i pretensjonalnie błyszczącym tworzywem. Teraz są trwałe, ładne i funkcjonalne. W czasach, kiedy walizki często były ciężkie, masywne i nieporęczne, a o kółkach można było pomarzyć, takie torby były jedynym rozwiązaniem. Jeśli nie wieziesz torby podróżnej w czystym bagażniku własnego samochodu, tylko wybierasz się gdzieś busem, autobusem i pociągiem – torba będzie się brudzić, a tekstylny materiał łatwo się czyści.