Last czy first minute? Zaplanuj idealną wycieczkę

Podróże to wspaniała, ale niestety również droga pasja. Dlatego większość zapalonych podróżników przez cały rok ma oczy otwarte na okazje. Wiosną polują na oferty last, a zimą first minute. Każda z nich ma swoje zalety - sprawdź jakie.

Osoby wyjeżdżające na wakacje za granicę dzielą się na dwie grupy. Jedni planują wymarzony urlop przez cały rok i chcą, by podczas wyjazdu wszystko było dopięte na ostatni guzik. Drudzy wybierają miejsce i czas urlopu na żywioł. Dla tych dwóch grup osób biura podróży przygotowują co roku oferty first i last minute.

Wakacje dla każdego

Za popularność wycieczek first minute odpowiada między innymi fakt, że większość osób, które decydują się na podróże za granicę, nie ma możliwości przygotowania się do wyjazdu w kilka dni. Z jednej strony mogą pojawić się problemy z urlopem, z drugiej trudno znaleźć wycieczkę, która odpowiadałaby wymaganiom. Na wycieczkach last minute skorzystają tylko osoby, które jedno- lub dwutygodniowy urlop mogą załatwić od ręki.

Największe problemy z wakacjami last minute mają duże rodziny. Tego typu oferty są przeznaczone przeważnie dla par, bo znalezienie na ostatnią chwilę kilku pokoi w tym samym hotelu dla wielu osób graniczy z cudem. Wybierając wakacje na ostatnią chwilę, może się również zawieść, jeśli chcemy koniecznie pojechać w określone miejsce - w wycieczki mogą być już wyprzedane. Rodziny, które decydują się na zakup wakacji z wyprzedzeniem, mają możliwość wybrania konkretnego miasta czy regionu.

Upusty i gwarancje

Rezerwując wczasy first minute, można oszczędzić sporo pieniędzy, różnica między wycieczkami zamawianymi przed i w sezonie sięga nawet kilkudziesięciu procent. Ponadto decydując się na wyjazd z wyprzedzeniem, można liczyć na dodatkowe korzyści. By zachęcić turystów do wczesnego rezerwowania biletów, biura podróży często dorzucają do oferty specjalne udogodnienia lub wycieczki fakultatywne.

Wszystkie rabaty i promocje nie miałyby racji bytu, gdyby nie gwarancja niezmienności ceny. Turyści, którzy zimą wykupią wycieczkę, mogą być pewni, że w lecie nie zapłacą nawet złotówki więcej, niż zaplanowali. Oczywiście w razie nieprzewidzianych sytuacji zawsze można zrezygnować z urlopu, nie ponosząc przy tym poważniejszych konsekwencji.

Klienci biur podróży nie muszą wpłacać całej ceny biletów od razu. Zarezerwowanie terminu wymaga zaliczki w postaci części kwoty, ale resztę można wpłacić nawet na miesiąc przed terminem. W tym wypadku podróżni wciąż mają jeszcze sporo czasu na oszczędzenie wymaganej sumy. Przy wycieczkach last minute trzeba być przygotowanym na spory wydatek niemal z dnia na dzień.

Niektórzy nie wyobrażają sobie wyjazdu na wakacje w ostatniej chwili, inni z kolei nie chcą być uwiązani sztywnymi terminami.Za wyborem ofert last minute przemawia niska cena. Planowanie podróży z wyprzedzeniem to natomiast gwarancja niezmienności ceny, dostosowanie miejsca i daty urlopu do swoich wymagań oraz pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Już wiesz, która opcja jest dla ciebie najlepsza?