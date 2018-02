Polecane hotele ze spa. Teraz zapłacisz za pobyt nawet 70 proc. mniej

Dla zmęczonych zgiełkiem i zatłoczonymi górskimi ośrodkami mamy kilka atrakcyjnych ofert - są to hotele ze spa nad morzem i w górach. Zima będzie idealną porą roku, aby je odwiedzić.

Idealne spa w Gdańsku - najtańsza oferta

Świetną ofertę znaleźliśmy też w Gdańsku, na Wyspie Spichrzów, gdzie warto zawitać do hotelu Number One SPA & Wellness. Standard jest o jedną gwiazdkę niższy niż w przypadku Niechorza, ale za to cena wynosi tylko 159 zł za noc dla dwóch osób. Ponadto bliskość Bramy Zielonej i przystani jachtowej będzie sprzyjać wieczornym wypadom na miasto.