Galapagos. Prawie 200 maleńkich żółwi w walizce

Na lotnisku w Galapagos znaleziono 185 żółwi zawiniętych w folię i spakowanych do walizki, która miała dotrzeć do kontynentalnej części Ekwadoru. "Okrutna i bezczelna kradzież" - skomentował James P. Gibbs, profesor biologii środowiska i leśnictwa z State University of New York w Syracuse.

Znaleziska dokonano w niedzielę 28 marca na lotnisku Galapagos Źródło: Aeropuerto Ecológico Galápagos