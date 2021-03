W polskich lasach pojawiły się zaskrońce. "Mamy wiosnę!"

Zaskrońcie chronione w Polsce

Zaskrońce to węże niejadowite. Potrafią osiągnąć długość do nawet 1,5 m. Żywią się płazami i rybami, albo małymi gryzoniami. Lubią przebywać na obszarach podmokłych, bagnistych, niedaleko jezior, na skrajach liściastych lasów. Nie stanowią zagrożenia dla ludzi, jednak wiele osób o tym nie wie i na widok zaskrońca nie wie, co robić. Co ciekawe, zaskrońce w razie zagrożenia udają martwe, wydzielając nieprzyjemnie pachnącą ciecz. W Polsce zaskrońce są pod ochroną.