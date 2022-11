Galaretki z kosmosu? "Nie są to grzyby ani żadne inne znane organizmy"

Jak zauważają pracownicy KPN, substancja - którą udało się sfotografować również w Karkonoszach - została jakiś czas temu okrzyknięta przez media galaretką z kosmosu, co miało akcentować jej zupełnie obce pochodzenie. Wszak warto podkreślić, że nie jest to ani grzyb, ani żaden inny żywy organizm. Co ciekawe, pierwsze wzmianki o niej pojawiły się już w XVI wieku - nawet wierzono, iż spada z nieba wraz z meteorami.