Przypomina czasznicę i purchawkę. W istocie to coś zupełnie innego

Brytyjczycy mówią na to "false puffball"

Karkonoski Park Narodowy jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, a na jego profilu na Facebooku prawie codziennie, a czasem nawet kilka razy w ciągu dnia udostępniane są ciekawe i najczęściej edukacyjne posty. Ostatni dotyczy właśnie reticularia lycoperdona, którego Brytyjczycy nazywają "false puffball" (udawana purchawka), za względu do swoje podobieństwo do tego grzyba. Innym z kolei przywodzi on na myśl skojarzenia z czasznicą olbrzymią.