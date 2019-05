Garderoba kapsułowa w podróży

Pakowanie walizki bywa równie ekscytującą, co stresującą chwilą przed wyjazdem. Z jednej strony nie możemy doczekać się wakacyjnego wypoczynku na plaży, z drugiej strony jednak czujemy niepokój związany z koniecznością dokonania selekcji ubrań i dodatków, które zabierzemy ze sobą na wyjazd. Pakowanie walizki na wakacje w praktyce kończy się na nerwowym upychaniu kolejnej pary spodni i butów na kilka godzin przed wylotem oraz modleniem się o nieprzekroczenie limitu wagi bagażu. I choć walizka pęka w szwach, to my pękamy mimo wszystko z dumy, bo przecież zabrałyśmy niezbędną ilość strojów na wyjazd. Czy aby na pewno? W rzeczywistości połowa z nich nie ujrzała światła dziennego i zajmowała cenne miejsce w walizce, które przydałoby się na pamiątki i upominki dla bliskich. Jak wobec tego prawidłowo spakować się na wyjazd, aby nie popełnić tego błędu? Rozwiązaniem może być tzw. szafa kapsułowa, która doskonale sprawdza się w podróży. Co to jest capsule wardrobe? Jak wykorzystać zasady garderoby kapsułowej na wakacjach, aby móc mądrze i dobrze spakować się na wyjazd? Domodi zaprasza do poradnika.

Garderoba kapsułowa - co to dokładnie jest?

Szafa kapsułowa, czyli capsule wardrobe, to sposób organizacji garderoby wywodzący się z filozofii minimalizmu. Zgodnie z jego zasadami ilość ubrań i dodatków powinna być zredukowana do niezbędnego minimum, czyli do strojów i akcesoriów, w których wyglądamy i czujemy się dobrze. Tworzymy pewnego rodzaju bazę będącą podstawą szafy kapsułowej, która pozwala nam na stworzenie jak największej ilości zestawów z małej ilości pasujących do siebie ubrań czy dodatków. Dzięki tej metodzie możemy uprościć sobie codzienność, zaoszczędzić pieniądze, czas, a także przestrzeń - nawet tę walizkową. Jak korzystać z zasad tworzenia garderoby kapsułowej podczas pakowania walizki na wakacje? Oto najważniejsze wskazówki:

*Planowanie stylizacji *

Zanim zaczniemy pakować walizkę, powinniśmy przemyśleć dokładnie, jaki jest to wyjazd oraz jakie spotkania i wydarzenia będą mu towarzyszyć. Inaczej spakujemy się na wyjazd nad morze, a inaczej na służbową podróż biznesową. Warto również prześledzić prognozy pogody, aby dostosować swój strój do warunków atmosferycznych. To, co będzie nam potrzebne, zapiszmy na kartce (np. elegancki strój na imprezę, wygodny outfit do zwiedzania miasta itd.)

Stwórzmy bazę

Kolejnym krokiem jest znalezienie wspólnego mianownika dla wszystkich strojów z kartki. Bazą naszej walizki powinny być uniwersalne doły w bezpiecznych kolorach, do których dobierzemy kolejne części garderoby, tworząc zupełnie odmienne stylizacje. Przykładem mogą tu być dżinsowe szorty lub gładkie materiałowe spodnie - z wygodnym T-shirtem będą wygodną stylizacją na wycieczkę po mieście, a połączone ze wzorzystym topem na ramiączkach stworzą imprezowy outfit na wieczór. W taki sposób powinniśmy budować resztę garderoby na wyjazd. Z kilku elementów garderoby możemy stworzyć nawet kilkanaście strojów, jeśli mądrze i sprytnie zaplanujemy swoje stylizacje.

Grajmy dodatkami

Wszelkiego rodzaju akcesoria w postaci biżuterii i ozdób do włosów zajmują niewiele miejsca, a za ich sprawą możemy zmienić charakter danej stylizacji. Przykład? Zestaw dżinsy i gładka bluzka z płóciennym koszykiem to casualowy zestawy na co dzień, a zestawione z dużym naszyjnikiem, kolczykami lub wyrazistym paskiem tworzą wieczorowy look.

Bez ciężarów

Duże i ciężkie elementy garderoby, czyli torebki, buty, płaszcze i kurtki, powinny być również zredukowane do minimum. Zamiast sześciu par butów zabierzmy tylko takie, które absolutnie będą nam potrzebne oraz będą pasować do wszystkich stylizacji. Zamiast stylowego kuferka do ręki spakujmy wygodną listonoszkę zapinaną na zamek. Na wakacjach przydadzą się również lekkie torby plażowe z plecionki lub płócienne shopperki.