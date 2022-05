Gdańsk jak plac budowy. "Nie ma jak przejść i zrobić zdjęć"

- Remont ul. Długi Targ dobiega końca. Wykonawcy zostało do ułożenia sześć ostatnich pól. Wiąże się to z dwoma dostawami kamienia. Planowy termin zakończenia to koniec czerwca - mówi w rozmowie z WP Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni i dodaje, że prace związane z wymianą nawierzchni, zostały specjalnie tak zaplanowane, by nie odbywały się w czasie szczytu sezonu turystycznego.