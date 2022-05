Idealne miejsce na deszczowy dzień w Trójmieście. Atrakcja dla całej rodziny

Co robić w Trójmieście w wolne popołudnie, gdy za oknem szaro i nieciekawie? Opcji jest wiele. My postawiliśmy w miniony weekend na spontaniczny wypad do Hevelianum, położonego na Górze Gradowej w Gdańsku. Na terenach dawnego fortu można zobaczyć kilka stałych wystaw, które zainteresują całą rodzinę.